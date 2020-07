Das sagen die Anwohner

Oliver F.: Wohne direkt an der B470 kurz vor Ortsende Reuth. Das einzige, was mir hier auf den Senkel geht, ist, dass alle hier (auch Autofahrer) 70 fahren und dass bei jedem 40-Tonner-LKW mein komplettes Wohnzimmer bebt. Die Motorräder jucken mich hier kein bisschen. Lieber mal bei der Ostumgehung vorwärts kommen. Bernd W.: Mein Elternhaus liegt auf dem Dorf direkt an der Durchgangsstraße. Diese ist die direkte Verbindung von Forchheim nach Bayreuth. Am Wochenende fahren hunderte Motorräder Richtung Heckenhof. Ist kein Spaß, aber ein Verbot ist nicht der richtige Weg. Basti: Nervt schon, wenn die hier in der engen Kurve in Unterstümig meinen, durchrasen zu müssen. Aus Buttenheim kommend nach der Kurve innerorts direkt aufdrehen (50 km/h erlaubt), um dann Richtung Eggolsheim so richtig Gas zu geben. Würde gerne mal am Wochenende ausschlafen und nicht um 8 Uhr von Bikern geweckt werden. sam