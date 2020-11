Wer die Bilder aus Leipzig am Wochenende gesehen hat, kann über die Ereignisse in Kronach nur müde den Kopf schütteln. Wenige Hundert Kilometer entfernt treffen sich rund 20 000 Menschen bei einem Protestzug, der regelrecht entgleist. Kein Abstand, keine Maske. Polizeieinheiten, die daran scheitern, die Veranstaltung aufzulösen.

In Kronach wiederum stehen sechs Menschen - mit Abstand - bei einem Bier an einem Tisch zusammen, während sie auf ihr Essen zum Mitnehmen warten. Am Ende droht dem Betreiber eine Strafe. Das Bier müsse außerhalb des Cafés getrunken, also "mitnahmefähig" verkauft werden, sagt die Verordnung.

Die Geschichten miteinander zu verknüpfen, ist problematisch. Doch jedem Kritiker muss zugute gehalten werden, dass er im Kronacher Fall eine Unverhältnismäßigkeit der Mittel sieht. Mehr als 100 Menschen haben den Einsatz der Polizei auf der Facebook-Seite des FT kommentiert und fast alle üben Kritik. Am häufigsten beklagen die Schreiber das fehlende Fingerspitzengefühl der Streifenpolizisten. Hätte eine Verwarnung nicht gereicht, wenn der Betreiber seinen Fehler einräumt, die Kunden ihr Bier mitnehmen?

Niemand außer den betroffenen Personen war beim Einsatz dabei. Wie es soweit kommen konnte, ist fraglich. Wenn ein Wirt die Außenbewirtung nicht geschäftsmäßig betreibt - Gleiches Recht für alle! -, muss definitiv von einer Strafe abgesehen werden. Gerade die von der Pandemie gebeutelte Gastronomie darf nicht noch mehr leiden.