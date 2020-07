Das MGH macht weiter

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) unter der Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuzes in Haßfurt startet neu durch. Im Zuge der Corona-Pandemie waren sämtliche Besuchsmöglichkeiten und kontaktintensiven Angebote ab Mitte März eingestellt worden. Der Kontakt zu Kunden und ehrenamtlich Engagierten wurde meist auf digitalem Wege gehalten, schildert das Rote Kreuz in einer Mitteilung am Montag.

Jetzt sind, unter bestimmten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, wieder vielfältige Angebote möglich, teilweise nur mit Anmeldung. Wichtig ist dabei, dass die Eingangstür des Mehrgenerationenhauses geschlossen bleibt, um unkontrollierte und nicht registrierbare Besucherströme zu vermeiden.

Der Ablauf zum Besuch des MGH ist folgendermaßen: Die Nutzer rufen im MGH unter Telefon 09521/9528250 an oder senden eine E-Mail unter mghhassfurt@kvhassberge.brk. de und melden sich für das jeweilige Angebot an. Die Teilnehmer werden dann in Listen eingetragen und kommen zum vereinbarten Zeitpunkt in den Eingangsbereich des MGH.

Sie werden dann von den Mitarbeitern ein- und später wieder herausgelassen. Natürlich nur unter Einhaltung des vorgegebenen Hygienekonzeptes, betont das Rote Kreuz.

Einzelheiten zu den Angeboten des MGH und zum weiteren Ablauf können auf der Homepage eingesehen werden: https://www.mehrgenerationenhaus-hassfurt.de/mgh red