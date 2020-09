Ein Teilabschnitt der Landgerichtsstraße in Hofheim ist seit Donnerstag fertiggestellt und wurde wieder für den Verkehr freigegeben, nämlich der Teil der Straße zwischen Hauptstraße und Lendershäuser Tor.

Laut Auskunft von Bürgermeister Wolfgang Borst verzögerte sich die Fertigstellung des Teilabschnitts, da sich in der Mitte der Straße ein Hauptknotenpunkt der Telekom befindet. Bis Anfang Dezember soll die gesamte Landgerichtsstraße fertiggestellt sein, so Borst. Der Bau der Fußgängerüberquerung in der Ringstraße auf Höhe der Firma Elektro Geuppert verzögert sich ebenfalls. Derzeit wird am Friedhof der Bau des neuen Eingangs vorbereitet. Der Übergang an der Ringstraße wird erst im Frühjahr 2021 gebaut. mas