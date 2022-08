Nach dreijähriger Pause wird im nächsten Jahr vom 11. bis 14. Mai 2023 der Heiligenfelder Kongress wieder in Bad Kissingen stattfinden. "Leben lieben ist das Motto der Heiligenfeld-Kliniken, und wir haben es als nächstes Kongress-Thema gewählt", sagt Gründer und Gesellschafter Dr. Joachim Galuska. Zusammen mit Michael Lang, Stephan Greb, Dr. Jörg Ziegler, Albert Pietzko und Anita Schmitt konzipiert er die viertägige Veranstaltung, die wieder im Regentenbau und den Heiligenfeld-Kliniken am Standort Bad Kissingen durchgeführt wird, heißt es in einer Pressemeldung.

Was bedeutet es, das Leben zu lieben und zu einem lebendigen Leben beizutragen in einer Welt, in der durch die Pandemie Krankheit, Tod und Einschränkungen zum Alltag geworden sind? Diese Frage stellt sich der Kongress und in mehr als 20 Vorträgen und über 40 Workshops geben Referenten aus Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Gesundheit, Ökologie, Psychotherapie und Medizin, Kunst und Kultur Impulse. Denn alle gesellschaftlichen Felder sind betroffen - und das global. Armut, soziale Ungleichheit, Artensterben, Klimawandel benötigen ebenfalls Antworten. Der Kongress will erforschen, was es bedeutet, das Leben zu lieben im Angesicht von Tod und Sterben. Weitere Fragen werden sein: Was ist ein würdiges, lebendiges, lebenswertes oder liebenswertes Leben? Impulse werden dabei unter anderem von Dr. Joachim Galuska, Pater Anselm Grün und Eugen Drewermann gegeben. Weitere Info unter kongress-heiligenfeld.de . red