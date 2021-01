Zur Meldung "Noch keine Impf-Termine" (BR vom 12. Januar) erhielten wir folgende Zeilen:

Ein Mensch am Ende seiner Kraft, Corona hat ihn ganz geschafft. Sagt sich: Ich will nicht länger schimpfen, ich meld' mich an und gehe impfen.

Im Radio hat er noch gehört, Impfwillige sind sehr begehrt. Wie mach' ich das? Er hört sich um, man sagt ihm: Geh ins Impfzentrum.

Doch das ist gar nicht leicht getan, man braucht dazu erst einen Plan, wie man mit Auto oder Bus an diesen Ort gelangen muss.

Man kann nicht einfach dort hinlaufen, um sich ne Spritze einzukaufen. Man muss per Mail sich erst bewerben, muss achtsam sein, nicht vorher sterben, braucht Alter, Pass, Adress', Termin. Doch wie bekomme ich das hin?

Man schreibt ne Mail, sagt man ihm dann. Der Mensch strengt sich gewaltig an und schafft den Antrag in der Tat, erwartet froh das Resultat. Doch was kam da als Antwort rein? Er denkt: O Schreck, das kann nicht sein: Es tut uns leid, du musst noch warten, der Impfstoff fehlt, hast schlechte Karten.

Der Mensch gibt auf, wird ernstlich krank, stirbt ungeimpft auf einer Bank. Danach hat er den Brief bekommen, zur Impfung sollte er schnell kommen. Man ist besorgt, man will ihn heilen, drum sollte er auch wirklich eilen und endlich sich zur Impfung begeben, es geht bei ihm um Tod und Leben.

Doch er ist längst der Welt entrückt. Von oben er froh aufs Zentrum blickt.

Siegfried Hertel bald 81 Jahre Kulmbach