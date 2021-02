L esungen, Konzerte, Vortragsabende - seit jeher bereichern in Coburg Vereine das gesellschaftliche und kulturelle Leben. Vor 100 Jahren hatte die Coburger "Gesellschaft für Literatur und Musik" den Schriftsteller ("Die Buddenbrooks", "Der Zauberberg") und späteren Nobelpreisträger Thomas Mann zu Gast. Am 12. Februar 1921 las er im Gesellschaftshaus, das sich zu dieser Zeit am Viktoriabrunnen befand. Heute steht an dieser Stelle das frühere AOK-Gebäude, genutzt von Sparkasse und Stadtverwaltung.

Hubert Fromm, Autor des Buchs "Die Coburger Juden", sieht mehrere Gründe, an diesen Jahrestag zu erinnern. Er vermutet, dass Thomas Mann seinen Besuch in Coburg auch zu Recherchen für sein Werk "Der Zauberberg" nutzte. "Thomas Mann dringt in die organische Natur des Menschen weniger aus medizinischen Motiven ein, sondern überwiegend aus ästhetischen. Er will die dunkle, unsichtbare Seite der menschlichen Schönheit entdecken. Deshalb beschäftigt er sich mit medizinischen Fragen, zeigt er sich aufgeschlossen für Tun und Denken des Ärztestandes", schreibt Fromm.

"Großer Eindruck"

Das Coburger Tageblatt kündigte seinerzeit die Lesung an ("Übermorgen erleben wir den literarischen Höhepunkt der diesjährigen Darbietungen") und berichtete auch darüber (Abendausgabe vom 14. Februar). Mann las Auszüge aus den "Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull" sowie die Novellen "Schwere Stunde" und "Eisenbahnunglück". "Ob die Auswahl des Gebotenen eine besonders zweckentsprechende und glückliche war, bleibe dahin gestellt", resümiert das Coburger Tageblatt.

Auch Thomas Mann hält den Coburg-Besuch in seinem Tagebuch fest. Er kam am 11. Februar an, wurde von dem Chefarzt des Coburger Krankenhauses, Franz Colmers, am Bahnhof in Lichtenfels abgeholt, und blieb bis zum 14. Februar in Coburg. Auf dem Programm standen ein Theaterbesuch ("ein verstiegenes, übertriebenes Drama von Wildgans, dessen Held ein junger Münchener, Putz, mich sehr anmutete"), ein Besuch im Krankenhaus und die Lesung "in Gegenwart des Herzogs Carl Eduard, der sich sehr amüsierte", wie Mann notiert. Am 13. Februar stattet er dem Herzog noch einen Besuch ab, besichtigt eine Burg "in der Umgegend" und reist am 14. Februar "per Auto nach Lichtenfels, von da, umständlich in kalten Personenzügen nach Gera".

Für Hubert Fromm ist dieser Tagebuch-Auszug aus mehreren Gründen interessant. Diese Passage zeige unter anderem Manns "Faible für höhere Herrschaften und seine mühsam in Schach gehaltenen homoerotischen Neigungen". Doch erwähnt wird auch der Besuch im Landkrankenhaus Coburg, wo Chefarzt Colmers offenbar eine Führung gewährt. Mann schreibt exakt acht Worte darüber in sein Tagebuch: "Weißer Ärztekittel. Zwei Kropf-Operationen: großer Eindruck. Rundgang." Für Hubert Fromm wecken diese acht Worte Assoziationen zum "Zauberberg", an dem Mann zu dieser Zeit bereits mehrere Jahre arbeitet. Erscheinen wird der Roman über drei Jahre später, im November 1924.

Im Reich der Spekulation

Freilich: Direkte Hinweise auf Coburg oder die Personen in Coburg gibt der Roman nicht her. Als Vorbilder dienten das Sanatorium in Davos, in dem Manns jüdische Ehefrau Katia behandelt wurde, und der dortige Chefarzt. Das Coburger Krankenhaus war auch nicht das einzige, durch das Mann sich im Arztkittel führen ließ, um Erkenntnisse zu sammeln.

Hubert Fromm kommt zu folgendem Schluss: "So muss man sich mit der bescheidenen Gewissheit zufrieden geben: Thomas Manns medizinisches Wissen ist durch seine Wahrnehmungen im Coburger Krankenhaus und seinen Gespräche mit Colmers bereichert wurden - ob geringfügig oder wesentlich, bleibt Spekulation."

In der Literatur schlug sich das Verhältnis zwischen Colmers und Mann also nicht wieder, wohl aber Jahre später im Leben. 1922 findet in Coburg der "Deutsche Tag" statt, eine Veranstaltung mehrerer rechtsnationaler Parteien und Verbände. Adolf Hitler reist mit mehreren Hundert Mann SA in einem Sonderzug an, lässt seine Anhänger in Formation durch Coburg marschieren und spricht im voll besetzten Saal des "Hofbräu", gleich neben der Tageblatt-Druckerei.

Auch hier ist der frühere Coburger Herzog Carl Eduard zugegen und beeindruckt. Die Nationalsozialisten fassen schnell Fuß in der Kommunalpolitik, hetzen gegen Juden und stellen ab 1929 die Mehrheit im Stadtrat. Coburg ist die erste deutsche Stadt mit einem nationalsozialistischen Bürgermeister. Chefarzt Franz Colmers, zum Katholizismus konvertierter Jude, verlässt Coburg 1924 und zieht nach München. 1938 emigriert er in die USA. Thomas Mann ist ihm hierbei behilflich und verfasst, gestützt auf seine Ehrendoktorwürde der Universität Harvard (1936) und Columbia University New York (1938) Empfehlungsbriefe für seinen Medizinerfreund.

Beide treffen einander wieder in New York, 1941 gratuliert Mann brieflich zur Eröffnung von Colmers Privatpraxis in Manhattan. Der Briefwechsel zwischen Colmers und Thomas Mann wurde 2002 von dem Literaturwissenschaftler Malte Herwig erschlossen.

Thomas Mann kehrt 1952 nach Europa zurück. Colmers bleibt in den USA. Er stirbt 1960 in Stamford im Bundesstaat Connecticut.