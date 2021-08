Nacht-Gedanken, Nacht-Musik: Um das Geheimnis der Nacht geht es am 5., 6. und 7. August jeweils um 21 Uhr in der Ordenskirche in Bayreuth St. Georgen. Die Dunkelheit der Nacht schärft die Sinne für das, was der Tag oft ausblendet. In Wort und Klang erzählt die Ordenskirche an drei Sommerabenden mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten von dem, was die Nacht ausmacht.

Kantor und Komponist Michael Lippert gestaltet die Andachten musikalisch, Pfarrerin Angela Hager und Jürgen Raithel lesen und interpretieren Nacht-Gedanken. Wer die "Fürstin der Markgrafenkirchen" vor der Abendandacht näher kennenlernen möchte, ist zu einer kleinen Führung mit Pfarrer Frieder Jehnes jeweils um 20.15 Uhr eingeladen. Veranstalter sind das Evangelische Bildungswerk und die Kirchengemeinde und Kantorei St. Georgen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Abend ist Teil der Sommer-Reihe "Kirchen erzählen Geschichten"; Näheres, auch zu Hygienevorschriften unter www.ebw-oberfranken-mitte.de. red