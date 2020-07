Das BRK hat noch freie Kursplätze

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Erlangen-Höchstadt, bietet im August folgende Lehrgänge an:

In Erlangen: Erste-Hilfe-Ausbildung unter anderem für alle Führerscheine und Ersthelfer im Betrieb, jeden Samstag von 9 bis 17.30 Uhr; Erste-Hilfe-Ausbildung am 3. und 24. August von 8.30 bis 17 Uhr (jeweils ein abgeschlossener Kurs); Erste-Hilfe-Fortbildung am 4. und 25. August von 8.30 bis 17 Uhr (jeweils ein abgeschlossener Kurs). Alle Veranstaltungen finden im Rotkreuzhaus in der Henri-Dunant-Straße 4 statt.

In Aisch: Der für 22. August geplante Erste-Hilfe-Kurs findet in der BRK-Wache in Etzelskirchen statt.

In Etzelskirchen: Erste-Hilfe-Ausbildung unter anderem für alle Führerscheine und Ersthelfer im Betrieb,

1. und 8. August von 8.30 bis 17 Uhr und am 22. August von 9 bis 17 Uhr (jeweils ein abgeschlossener Kurs), in der BRK-Wache, Ezzilostraße 1 a.

Anmeldung zu allen Kursen unter www.brk-erlangen.de. red