Ab sofort ist die Geschenkkarte der Marktgemeinde Heiligenstadt vorbestellbar. Die Wertkarte ist in den Stufen zehn Euro, 25 Euro und 50 Euro erhältlich und rechtzeitig zu Weihnachten ab 21. Dezember im Bürgerbüro abholbereit.

Einlösbar sind die Gutscheinkarten bei allen teilnehmenden Betrieben der Gemeinde. Mehr Infos dazu gibt es unter www.markt-heiligenstadt.de.

Als besondere Note hat die Marktgemeinde einen Wettbewerb für Kinder ausgerufen, bei dem diese zeichnen sollten, was ihnen an ihrer Heimat am besten gefällt. Aus zahlreichen Einsendungen hat der Gemeinderat die drei Gewinnerinnen gewählt, deren Bilder auf den Karten verewigt wurden. Daniela Gerova (11), Alina Pickel (12) und Milena Pickel (9) haben die Kunstwerke für die 25-Euro-, Zehn-Euro- und 50-Euro-Karte gemalt. Jede der drei Gewinnerinnen erhält einen kompletten Satz der "Geschenkkärtla" sowie einen Gutschein für den Kletterwald Veilbronn.

Mit dem "Geschenkkärtla" will die Marktgemeinde laut Pressemitteilung einen Anreiz setzen, die örtlichen Betriebe zu unterstützen. Passend dazu sei der Slogan "Wir fahren nicht fort, wir kaufen im Ort". red