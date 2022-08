Der Tag des offenen Denkmals findet europaweit immer am zweiten Sonntag im September statt. Bad Kissingen ist wieder mit einer auf das Jahresmotto abgestimmten Denkmalauswahl dabei. Das Motto 2022 lautet: Kulturspur. Ein Fall für den Denkmalschutz.

Im Dienst der Kur

Das Stadtarchiv rückt dieses Jahr das Ballinghaus in der Martin-Luther-Straße 3 in den Fokus der Öffentlichkeit. Äußerlich scheint das Haus - zumindest auf den ersten Blick - unverändert seit der Zeit seiner Erbauung Mitte der 1830er Jahre. Aber natürlich haben die fast 200 Jahre, die seitdem vergangen sind, auch ihre Spuren am Gebäude hinterlassen. Von Beginn an und bis heute stand und steht das Ballinghaus im Dienst der Kur. Zunächst war es eine arztgeführte Kurvilla, dann Hotel und heute ist es eine medizinische Reha-Einrichtung.

Der Badearzt

Spuren hinterlassen hat auch der Erbauer der Villa, der Badearzt Dr. Franz Anton von Balling (1800 - 1875). In Bad Kissingen erinnern an ihn neben dem Ballinghaus auch der ebenfalls nach ihm benannte Ballinghain, die gedruckten Kurführer aus seiner Feder, das Luitpoldbad und die Berufsschule.

Führungen durch das Ballinghaus gibt es am Tag des offenen Denkmals um 11.30, 14, 15 und 16 Uhr. Treffpunkt ist jeweils vor dem Haupteingang in der Martin-Luther-Straße.

Zu beachten ist: Da es sich beim Ballinghaus um eine medizinische Einrichtung handelt, werden die am 11. September tagesaktuell gültigen Pandemie-Zutrittsregeln gelten.

Weitere Informationen zum Tag des offenen Denkmals und zum Ballinghaus gibt es unter badkissingen.de/denkmal. Den gedruckten Infoflyer gibt es im Stadtarchiv Bad Kissingen, im Rathaus und in der Tourist-Information (Arkadenbau). red