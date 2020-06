Das Autokino auf den Höchstadter Aischwiesen soll heute starten

Höchstadt — Lange hat es gedauert, doch nun ist es endlich so weit: Das Autokino in Höchstadt soll am heutigen Freitag starten.

Ursache der Verzögerung war laut Betreiber Philipp Boleks eine Genehmigung, die noch auf sich warten ließ. Jetzt ist sie da - und es kann losgehen. Bis heute Abend wollen die Mitarbeiter des Autokinos rund um Bolkes die Leinwand aufgebaut haben. Doch die wird anders aussehen, als bisher gedacht: "Wir wollten erst eine LED-Leinwand, jetzt haben wir eine Projektion."

Für eine LED-Leinwand habe Bolkes die Genehmigung nicht erhalten. "Jetzt können wir erst anfangen, wenn es dunkel wird", erklärt der Organisator von Helldunkel-Produktion aus Wachenroth weiter. Damit fallen die geplanten Kindervorführungen am Nachmittag weg. Die Filmvorführungen starten wegen der Helligkeit erst um 22 Uhr, Einlass ist aber bereits ab 20.45 Uhr.

Der erste Film, der über die Leinwand flimmert, heißt "The Guilty". Ein Thriller aus dem Jahr 2018, für den es am Freitagabend noch Tickets gibt. In der ersten Woche will Boleks jeden Tag einen Film über die Leinwand laufen lassen, anschließend donnerstags, freitags und samstags. "Es ist aber auch wetterabhängig", erklärt der Betreiber.

Während der Planungen sei er selbst zu einigen Nachbarn gegangen, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Demnach hätte es einen gegeben, der "sehr gemischte Gefühle" gehabt habe. Doch Boleks versichert: "Bei uns schaut man nur einen Film." Keine Partys wie auf der Kirchweih, kein größerer Lärm seien zu befürchten.

Mandeln und Fruchtspieße

Aktuell stehen einige Schausteller auf dem Platz, der ab heute zum Autokino werden soll. Die Schausteller können auch weiterhin gebrannte Mandeln, Langos und Fruchtspieße verkaufen. Zusätzlich gibt es Getränke, Popcorn und Nachos. Die Kinogäste können sich ihre Leckereien selbst holen, müssen aber den Mindestabstand einhalten und den Mund-Nasen-Schutz aufsetzen.

Wegen des verspäteten Starts hofft Boleks auf eine Verlängerung der Autokino-Genehmigung bis 31. August.