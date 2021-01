Zum Bericht "Wollen bei der Stärkung der Burg helfen" (BR vom 12. Januar) wird uns geschrieben:

Meint wirklich jemand allen Ernstes, es würden sich mehr Leute für Zinnfiguren interessieren, wenn man sie als (lächerlich daherkommenden) Skywalker gießt? Hu, hu, schaut, ich hab ein tolles Laserschwert!!!

Wer wohl könnte da die anzusprechende Zielgruppe sein? Kids? Vergesst es! Oder die üblichen Verdächtigen, die die Figürchen sonst am liebsten als Zinnsoldaten haben? Och, neee!

Ich bin fest davon überzeugt: Das A und O dafür, dass sich wieder mehr Besucher für die Burg interessieren, ist nicht die Erreichbarkeit, sondern das Angebot! Das Landschaftsmuseum Obermain ist - im Licht betrachtet - in einem ziemlich jämmerlichen Zustand.

Die Kopien der berühmten Ebstorfer Weltkarte sind teilweise so zerknautscht und aufgezogen, dass man an etlichen Stellen kaum noch etwas darauf entziffern kann. Eines der spannendsten Themen, die Geologie des Kulmbacher Raums, ist wahnsinnig anstrengend dargestellt - man braucht Stunden, um alles zu lesen - und, und, und. In etlichen Ausstellungsbereichen wird der Inhalt auf DIN- A4-Kopien präsentiert, die man - in Klarsichtfolien gesteckt - mit Tesa an die Wand geklebt hat.

Und dann noch die staatlichen Museen, naja. Die Massen wird die Friedrich'sche Waffensammlung rund um die beiden Soldatenkaiser wohl kaum auf die Burg locken.

Die Burg hat tolle Ansätze! Aber die Ausführung (und Bewerbung!) ...? Unten an der Kasse sind zwar jede Menge Faltblätter und Broschüren zu finden, aber über die Inhalte des Landschaftsmuseums Obermain so gut wie nichts, was schade ist, weil man zu Hause gerne ein bisschen nachlesen würde.

Und die Außenbereiche? Hand hoch - wer war schon mal im Flohgraben? Kurz vor dem Burgtor geht's links rein. Ich hatte vor etwa drei Monaten (zum ersten Mal in meinem Leben!) die Möglichkeit ein Stück durchzulaufen, weil Arbeiter das sonst verschlossene Metallgatter aufgelassen hatten. Toll! Da könnte man einen schönen Rundweg draus machen. Oder sogar eine Fahrstraße ... bis nach hinten aufs ehemalige Reitgelände? Aber nein, da darf man ja nicht hinlangen! Pfui! - sagt die Schlösserverwaltung. Lieber baut man schnell mal eine Straße durch einen zauberhaften Wald.

Jutta Lange

Kulmbach