Die Herren des TSV Windheim schlagen in der kommenden Saison erstmals in der Verbandsoberliga auf. Dieses Kuriosum kommt quasi einem Aufstieg gleich und ist wohl so nur im Tischtennis möglich. Zum Abbruch der Saison am 13. März standen Stefan Schirmer und Co. über dem Strich in der Verbandsliga, hatten noch drei schwere Spiele zu absolvieren und mussten damit rechnen, auf den Relegationsplatz zurückzufallen.

Mit Neueinteilung der Spielklassen für die kommende Saison war die nächsthöhere Klasse, die Verbandsoberliga, nur mit neun Mannschaften besetzt. Aus den zwei untergeordneten Verbandsligen erklärte sich bis einen Tag vor der elektronischen Mannschaftsmeldung kein Team bereit, diese auf die Mindeststärke von zehn Mannschaften aufzufüllen.

Durch den Abgang von Reiner Kürschner hätte der TSV auch in der Verbandsliga wohl kaum eine Chance auf den Klassenerhalt gehabt, da Kürschner auf die Schnelle nicht zu ersetzen war. Dementsprechend besprachen die restlichen Akteure das Thema und erkauften sich ein Jahr Zeit für die Suche nach einer Verstärkung, indem die Bereitschaft zum Aufstieg signalisiert wurde.

Nach der Ligeneinteilung am folgenden Tag war klar, dass dieses Manöver funktioniert hatte: Die Windheimer wurden erstmals in der Verbandsoberliga gelistet. Ein weiteres Entscheidungskriterium war, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung in der kommenden Saison keine Doppel gespielt werden, so dass jeder Spieler mindestens zwei Einzel bestreitet und so ohne Druck in dem Jahr dazulernen kann. Dies hat sich mit der Entscheidung des BTTV vom 8. September auch so bestätigt.

Aus der zweiten Mannschaft rückt Andreas Neubauer an Nummer sechs in die Erste auf, die mit Stefan Schirmer, Fritz Schröppel, Patrick Grosch, dem genesenen Matthias Trebes und Armin Raab in altbekannter Weise an den Start gehen wird.

Dass sportlich kein Blumentopf zu gewinnen sein wird, lässt sich am einfachsten an den durchschnittlichen TTR-Werten ablesen. Im vorderen Paarkreuz ist der Schnitt der Liga 150 Punkte höher als der des TSV, in der Mitte und hinten jeweils 120 Punkte. Der höchst bewertete Spieler von der TG Würzburg-Heidingsfeld hat sogar 266 Punkte mehr auf dem Konto als Stefan Schirmer. Auf diesem Niveau sind dies Welten, so dass es in den Spielen darum gehen wird, sich halbwegs anständig aus der Affäre zu ziehen.

Die Saison läuft für die TSVler entsprechend unter dem Motto, dass man in der Arena die besten Spieler Nordbayerns bewundern kann, mit den Teams aus Effeltrich II, Sparta Nürnberg, Würzburg-Heidingsfeld, Erlangen, Ansbach, Windsbach II, Altdorf und Kümmersbruck. Es wird auch ein Wiedersehen mit Kürschner geben, der an Nummer 6 für Tiefenlauter an den Start gehen wird.

Die Saison beginnt für die Windheimer am Samstag, 19. September, mit einem Koppelspiel beim TSV Windsbach II (15 Uhr) und TSV Ansbach (19 Uhr). Das erste Heimspiel in der Arena findet am 4. Oktober um 10 Uhr gegen den TV Altdorf statt. Hier dürften nach den jüngsten Aussagen der Landesregierung auch wieder Zuschauer zugelassen werden, die unter Einhaltung des Mindestabstandes und einer Maske auch die TSVler unterstützen können.

Die weiteren Heimspieltermine

10. Oktober, 19 Uhr: TSV Windheim - DJK Sparta Noris Nürnberg 15. November, 10 Uhr: TSV Windheim - TG Würzburg-Heidingsfeld 13. Dezember, 10.30 Uhr: TSV Windheim - TTC Tiefenlauter at