Dario Streller hat die IHK-Abschlussprüfung zum Mechatroniker für Kältetechnik als Bester in Deutschland abgeschlossen. Streller, der seine Ausbildung bei der Firma Glen Dimplex Deutschland GmbH in Kulmbach absolviert hat, war einer von 207 Super-Azubis , die in ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf die bundesweit höchste Punktzahl erreicht haben. Für IHK-Vizepräsident Michael Möschel, zugleich Vorsitzender des IHK-Gremiums Kulmbach, belegt dieses Ergebnis das ausgezeichnete Niveau, auf dem in der Region Ausbildung betrieben wird. "Qualität, Leistung, Motivation - das alles ist nötig für eine Spitzen-Leistung wie diese. Es funktioniert aber nur, wenn Auszubildender und Betrieb an einem Strang ziehen", so Möschel.

"Schon überrascht"

Mit dem Spitzenergebnis hatte Dario Streller selbst nicht gerechnet. Er habe zwar nach der Prüfung ein gutes Gefühl gehabt, dass es letztlich so gut gelaufen sei, habe ihn aber "schon überrascht". Seine abgeschlossene Ausbildung sieht der junge Mann als Fundament: "Für mich ist eine gute Berufsausbildung die Grundlage für einen guten Start ins Berufsleben."

Künftigen Auszubildenden möchte er einen Tipp mit auf den Weg geben: "Nutzt die Ausbildungszeit so gut wie möglich, stellt möglichst viele Fragen, nicht erst zur Prüfung hin." Wie es für Dario Streller beruflich weitergeht, ist noch nicht final entschieden. Der prüfungsbeste Mechatroniker für Kältetechnik möchte sich auf jeden Fall weiterbilden, ist aber aktuell noch in der "Findungsphase". Sehr gerne möchte er seinen Weg auch weiterhin gemeinsam mit Glen Dimplex beschreiten.

Helmut Lauterbach, bei dem Kulmbacher Unternehmen Ausbildungsleiter für gewerbliche Berufe, sieht es als Erfolgsrezept an, den Auszubildenden Wertschätzung entgegenzubringen. "Es ist wichtig, die jungen Leute wie Erwachsene zu behandeln, also ihnen Verantwortung zu übertragen", sagt er.

Theorie und Praxis eng verzahnt

Die Vorteile der dualen Ausbildung liegen aus seiner Sicht in der engen Verzahnung von Theorie und Praxis. Unentschlossenen rät er zu einer Analyse der eigenen Stärken und Vorlieben und zu Praktika.

"Mit einem Ausbildungsabschluss in der Tasche stehen alle Türen offen", weiß auch Bernd Rehorz, Leiter der Beruflichen Bildung bei der IHK. red