Darf ich anders sein? Was bedeutet es eigentlich, anders zu sein und zu fühlen? Hab ich denn immer die Wahl? Kann ich es mir aussuchen? Wer bestimmt, wer oder was anders ist? Und was ist eigentlich das Gegenteil von anders? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Theater-Jugend-Club des Theaters Schloss Maßbach im TiP (Theater im Pferdestall) am Freitag, 11. November, in einer selbst entwickelten Collage unter dem Titel "and:ers - ein Mixtape”. Ein zweites Mal wird am Sonntag, 13. November gespielt, Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Unter der Leitung von Theaterpädagogin Dorothee Höhn spielen Maya Dinkel, Lukas Dittmann, Johanna Hub, Luise Hub, Aurelia Jäger, Addy Katanaev, Goscha Machalewska, Helene Poggendorf, Simon Sauerteig, Cameron Schaumlöffel, Marius Schweier, Hannah Till und Marie Wehner.

Für die Ausstattung verantwortlich zeichnen Dorothee Höhn und Philippe Roth, der gemeinsam mit Simon Sauerteig auch den Sound übernimmt. Regieassistenten sind Angelique Erhard und Simon Sauerteig. Für Licht und Ton sorgt an den beiden Abenden Robert Werthmann. red