705 Jahre für die Bank - Dienstjubiläen gab es bei der VR Bank Oberfranken Mitte eG. Die Ehrung der Betriebsjubilare, die insgesamt seit 705 Jahre in den Diensten der Bank stehen, konnte nach der letztjährigen Pandemiepause stattfinden. Die Jubilare der Jahre 2020 und 2021 feierten mit Vorstand und Personalvertretern in der Kommunbräu in Kulmbach.

Für zehn, 25 und 40 Jahre Treue zeichnete die Bank 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Dieter Bordihn, Frank Kaiser und Stephan Ringwald würdigten die Treue, die Loyalität, das hohe Engagement und die Veränderungsbereitschaft aller Geehrten. Marianne Beierwaltes, Lorenz Büttner, Lothar Götz, Jörg Hargens, Sabine Heidenreich, Susanne Landgraf, Reinhard Müller, Ute Müller, Martina Schaller, Sonja Rebhan und Herbert Wessel wurden für 40-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Wolfgang Balzer, Ina Chilla, Jens Kremer, Stephan Geyer, Silke Martin, Petra Neuber, Isabel Rüger, Susan Siemon und Jürgen Simon konnten ihr 25. Dienstjubiläum begehen. Zehntes Dienstjubiläum hatten Julia Brandl, Florian Horner sowie Julia Mertens und Theresa Vogel. red