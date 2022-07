Als Dankeschön für die geleistete Arbeit hat der Markt Oberthulba die sieben Gartenbauvereine zu einem Helferfest eingeladen. In der Marktscheune in Oberthulba wurden die Gäste von Bürgermeister Mario Götz und der dritten Bürgermeisterin Margot Schottdorf, die auch Vorsitzende des Gartenbauvereins Oberthulba ist, begrüßt, bevor es zu einem Rundgang durch Oberthulba ging.

Die kleine Tour führte über den Marktplatz, wo Altbürgermeister Gotthard Schlereth einige Erläuterungen gab, vorbei an der ein oder anderen Grünanlage der Gemeinde bis zum Garten von Norbert Schmäling. Dieser erläuterte anschaulich, wie bei weiter steigender Klimaerwärmung ein Selbstversorgergarten aussehen kann. Schmäling setzt auf das Muldenbeet, Kompost, Mulchschichten aus Gartenabfällen und einer dem Klima angepassten Sortenauswahl. Der Weg führte weiter über das vom Gartenbauverein Oberthulba genutzte Telekomgebäude mit dem Außengelände am Friedhof. Hier wurden die frisch angelegten Hochbeete der Kindergruppe "Naturkids" in Augenschein genommen.

Vorbei an der alten Synagoge mit Erläuterungen zum geschichtlichen Hintergrund von Gotthard Schlereth und Bürgermeister Mario Götz ging es zur Marktscheune. Vorsitzende Margot Schottdorf erläuterte die Aktivitäten ihres Vereins. Sebastian Knüttel aus Hassenbach stellte in einem Bildvortrag das "Sortenerhaltungsprojekt der Birnen" vor. Bei gemütlichem Beisammensein klang der Nachmittag aus. red