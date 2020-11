MdL Holger Dremel hat die Bundeswehr zu ihrem 65. Geburtstag beglückwünscht und sich gleichzeitig bei der aktiven Truppe und den Reservisten für deren Unterstützung in der Corona-Pandemie (Aktion "Helfende Hände") bedankt.

"Es ist toll, dass wir die Männer und mittlerweile auch Frauen der Bundeswehr haben. Gerade in der Corona-Pandemie haben wir den Wert der Reserve noch mehr schätzen gelernt. Deshalb danke für eure Unterstützung! Wir sind stolz auf eure Leistung. Allen Bundeswehrangehörigen gilt unser Dank, unsere Anerkennung und unser Respekt", sagte Dremel bei der Zusammenkunft am Landratsamt Bamberg.

Lob zollte er Landrat Johann Kalb, der den Anforderungsantrag zur Unterstützung an die Bundeswehr zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gestellt habe. Dremels Dank gilt auch dem stellvertretenden Leiter des Kreisverbindungskommandos (KVK) Bamberg-Land, Oberstleutnant Matthias Wenzel. Er hatte den Landrat bei der Anforderung maßgeblich unterstützt. Der Einsatz der Bundeswehr in der Corona-Krise zeige eines, so der Landtagsabgeordnete: "Es geht nur gemeinsam!"

Vor 65 Jahren, am 12. November 1955, erhielten die ersten 101 Freiwilligen der Bundeswehr ihre Ernennungsurkunden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das feierliche Gelöbnis nicht öffentlich vor der Kulisse des Reichstagsgebäudes stattfinden.

"Trotzdem stehen die Soldatinnen und Soldaten unverkennbar als Parlamentsarmee in der Mitte unserer Gesellschaft. Auch in diesen Tagen beweisen sie, dass ihr Einsatz unermüdlich und von wesentlicher Bedeutung ist", sagte Dremel. Nicht nur fernab der Heimat kämpften sie für unsere Sicherheit und Freiheit, sondern auch vor unseren Haustüren beweisen sie Kraft und Durchhaltefähigkeit bei der Eindämmung des Coronavirus. Peter Vietze