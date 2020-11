Dagmar May, langjährige Jugendamtsleiterin im Landkreis Forchheim, wurde von der Caritas mit einem besonderen Dankeschön bedacht. Vorstandsmitglied Peter Eh-mann lud sie daher in den Caritasgarten ein, damit corona-gerecht der Dank und ein Geschenk des Caritasverbandes überbracht werden konnte.

Gemeinsam mit May als Jugendamtsleiterin konnte die Caritas für die Kinder, Jugendlichen und Familien im Landkreis Forchheim wichtige Hilfen umsetzen. So sind zu nennen die Ersatztagesbetreuung im Familienzentrum der Caritas, in welchem die Kinder von Tageseltern bei deren Ausfall zum Beispiel wegen Krankheit verlässlich versorgt werden. Es erfolgte eine Erweiterung dieses Angebots mit einer Außenstelle in Weißenohe.

Weitere Entwicklungen zur Entlastung von Familien wurden in der Leitungszeit von Dagmar May mit den Familienpaten, dem Ausbau der Jugendsozialarbeit im Landkreis Forchheim sowie der aufsuchenden Familienberatung initiiert.

Gemeinsam mit der Leiterin der Erziehungsberatungsstelle, Helene Wölfel, und der Erzieherin der Ersatztagesbetreuung, Margarete Huwald, überreichte Peter Ehmann einen Caritas-Rucksack samt Wanderführer und einem Caritas-Kopftuch. red