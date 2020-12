Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Coburg hat zusammen mit Experten aus dem Gesundheitsamt Coburg ein Sicherheitspaket für Handwerker entwickelt. Es ist ein kleiner Karton für Notfalleinsätze, der es den Mitarbeitern der Handwerksbetriebe ermöglichen soll, gut geschützt Reparaturen auch in Quarantänehaushalten auszuführen. Das Sicherheitspaket für Handwerker im Coburger Land orientiert sich an der Schutzausrüstung der Mitarbeiter des Corona-Testzentrums und enthält wichtige Ausstattungen, wie FFP2-Maske, Schutzanzug und -brille sowie genaue Anweisungen und gute Tipps für den Handwerker und seinen Kunden, teilt das Landratsamt mit.

"Wir wollen unsere Handwerker unterstützen, damit auch alle erforderlichen Notfalleinsätze erfolgen können. Und natürlich geht es letztendlich darum, dass gerade kranken Menschen in häuslicher Not geholfen werden kann", sagt Martin Schmitz, Leiter der Wirtschaftsförderung. Landrat Sebastian Straubel ist froh, dass im Landratsamt wieder eine schnelle und pragmatische Hilfe entwickelt wurde, damit "infizierte Bürger an Weihnachten im wahrsten Sinne des Wortes nicht im Dunkeln stehen."

Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Pakete im Landratsamt nicht für jedweden Handwerkerauftrag herausgegeben werden können. Die Pakete sollen vielmehr nur in den absolut dringenden Fällen zum Einsatz kommen. Denn nach wie vor gilt der Grundsatz: Handwerker-Einsätze in Wohnungen, die unter Quarantäne stehen, sollen, wenn immer möglich, auf einen gesundheitlich unbedenklichen Zeitpunkt verschoben werden.

Ab sofort liegen die Sicherheitspakete im Landratsamt Coburg bereit. Werden Handwerker zum Notfall gerufen, können sie sich ihr Paket unbürokratisch über die Hotline-Telefonnummer 09561/514-5101 reservieren und im Anschluss im Landratsamt abholen.

Auch Martin Mittag unterstützt das Projekt des Landkreises Coburg. Der CSU-Landtagsabgeordnete wirbt auf Landesebene dafür, dass die Idee bayernweit Schule machen solle. Er habe dazu auch das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege informiert, sagt Mittag. Und der Staatssekretär des Ministeriums, Klaus Holetschek, betont: "Ich freue mich, wenn Landkreise und kreisfreie Städte in eigener Zuständigkeit anpacken und einfache, pragmatische Lösungen finden, um für noch mehr Sicherheit zu sorgen." red