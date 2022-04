Am Donnerstag versammelten sich rund 70 Interessierte, darunter 31 der 68 Stimmberechtigten, in der Lollbachhalle in Arnshausen, um unter der Leitung des Amtes für Ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE) den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft für die umfassende Dorferneuerung von Arnshausen zu wählen. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft ist zukünftig zuständig für die Geschäftsführung sowie für die einzelnen Maßnahmen, die im Rahmen der Dorferneuerung angegangen werden. Diese werden dann in Abstimmung mit der Stadt und dem ALE umgesetzt. Der Vorstand besteht aus Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern aus dem Altort von Arnshausen. Vorsitzender ist laut Gesetz immer ein Mitarbeiter des ALE, in diesem Fall Joachim Mair. Bei der Versammlung wurden 31 Stimmen abgegeben.

Der Vorstand setzt sich aus sechs Vorstandsmitgliedern und ihren Stellvertretern und einem Vertreter der Stadt mit Stellvertreter zusammen. Das Wahlergebnis sieht wie folgt aus: 1. Bernd Greubel; 2. Harald Wedler; 3. Burkard Bayer; 4.Wilfried Pfeiffer; 5. Julia Baier; 6. Daniel Weingärtner: 7. Peter Dacho (1. Stellvertreter); 8. Andreas Pfeiffer (2. Stellvertreter); 9. Clemens Atzler (3. Stellvertreter); 10. Max Atzler (4. Stellvertreter); 11. David Seit (5. Stellvertreter); 12. Nicole Fenn (6. Stellvertreterin). Vertreter der Stadt sind Bürgermeister Thomas Leiner und als Vertretung Christine Schwind. red