Der DAK-Wettbewerb "Gesichter für ein gesundes Miteinander" wird bis zum 15. Januar 2021 verlängert. Die DAK-Gesundheit reagiert damit auf die Verschärfung der aktuellen Corona-Situation.

Gesucht werden mit der Unterstützung von Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach Einzelpersonen oder Gruppen, die sich beispielhaft für ein gesundes Miteinander engagieren. Alle, die mitmachen wollen, können ihre Bewerbung online in den drei Kategorien Gesellschaft, Digitalisierung und Gesundheitsvorsorge hochladen. Projekte, Initiativen, Vereine und Einzelpersonen können ihre Bewerbung in wenigen Schritten auf der DAK-Website einreichen. Die Kategorie "Gesichter für eine gesunde Gesellschaft" wendet sich an Menschen, die sich beispielsweise in der aktuellen Corona-Pandemie besonders für andere einsetzen. In der Kategorie "Gesichter für ein gesundes Netz" dreht sich alles um Digitalisierung und einen besseren Umgang mit sozialen Medien. Mit "Gesichter für ein gesundes Leben" werden in der dritten Wettbewerbskategorie Menschen ausgezeichnet, die neue Ideen zur Prävention und Gesundheitsvorsorge entwickeln. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Bewerber auf: www.dak.de/gesichter. red