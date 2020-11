Haßfurt vor 13 Stunden

Daimler prallt in Gartenzaun

Ein 22-jähriger Autofahrer prallte am Sonntagnachmittag in der Straße "Am Vogelsgraben" in Haßfurt mit seinem Daimler in einen Gartenzaun. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt; sie kam in eine Klinik...