Glückliches Ende und glückliches Herrchen: Der im Polizei-Pressebericht vom Sonntag als entlaufen gemeldete Dackel "Xavo" wurde am Montagvormittag von seinem Besitzer in einem Waldstück am Dreistelz aufgefunden.

Hundegebell gehört

Nach der Veröffentlichung in verschiedenen Medien hatten sich zwei Bürger gemeldet, die am Samstag Hundegebell in den ausgedehnten Wäldern zwischen Eckarts und Dreistelz gehört hatten. Somit wusste der Besitzer, in welcher Richtung eine Suche Erfolg haben könnte und machte sich am Montagmorgen mit Unterstützung aus Familie und Freundeskreis auf den Weg, meldet die Polizei Bad Brückenau in ihrem Bericht vom Montag. Tatsächlich konnte der Suchtrupp nach etwa einer Stunde Hundelaute vernehmen und an einer unzugänglichen Stelle das Tier wohlbehalten auffinden.

Ast stoppt "Flucht"

Am Halsband war noch die Leine befestigt, die ihm sein Herrchen bereits angelegt hatte, als er sich am Samstag losgerissen hatte. Sie war in einem größeren Fichtenast verhakt und hielt den Dackel an der Fundstelle quasi gefangen.

Nach Angaben des glücklichen Besitzers hat sein Hund den zweitägigen Aufenthalt außer Haus ohne größere Blessuren überstanden. pol