Der Schlachthof der Stadt Coburg wurde ab 1880 errichtet, 2013 geschlossen und seitdem verändert sich das Areal.

Um die Geschichte des Schlachthofs zu sichern, werden Zeitzeugen gesucht. Flüchtlinge haben hier gewohnt, Menschen aus der Region haben hier gearbeitet und eingekauft. Wer kann sich noch erinnern, wie es auf dem Areal zuging, wer war dabei und hat Lust, das für eine Tonaufnahme zu erzählen? Carina Fobbe, Community Managerin bei Creapolis, sammelt die Berichte: bis Dienstag, 27. Juli, per Mail an carina.fobbe@hs-coburg.de oder telefonisch unter 0152/27168235 kurz die Erinnerung beschreiben. Das Team sichtet dann die Vorschläge und wählt aus, was Anfang August aufgenommen wird. Etwa eine halbe Stunde sollten die Zeitzeugen einplanen, wenn ihre Erinnerung aufgezeichnet wird. Zum ersten Mal präsentiert werden die Berichte als Audio-Rundgang beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September. Ab diesem Zeitpunkt können Besucher an verschiedenen Stationen auf dem Gelände mit dem Smartphone einen QR-Code einlesen und sich Zeitzeugen-Berichte aus Vergangenheit und Gegenwart anhören.

Infos: www.creapolis-coburg.de