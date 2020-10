Creapolis ist die Innovations- und Vernetzungsplattform der Hochschule Coburg - aber was heißt das eigentlich? Wer steckt hinter dem Projekt? Welche Ziele hat Creapolis? Und was ist überhaupt ein Makerspace? Zum Auftakt der öffentlichen Vortragsreihe "Was ist...?" im Wintersemester stellen sich die Veranstalter der Reihe selbst vor. Am Montag, 19. Oktober, um 17.30 Uhr, gibt Projektleiter Markus Neufeld einen Einblick, welche Möglichkeiten Creapolis und der Makerspace den Menschen in der Region bieten. Auch Fragen werden beantwortet. Das Motto von Creapolis lautet "Connect. Create. Innovate"; denn hier wird vernetzt ("connect"), es wird ein Raum zum Tüfteln, Bauen und Machen geschaffen ("create"). Und es wird mit innovativen Formaten experimentiert, um den Austausch zwischen Hochschule und Region noch besser zu gestalten ("innovate") - so wie die "Was ist ...?"-Reihe. Die Veranstaltung findet virtuell mit dem Tool "Zoom" statt. Um Anmeldung wird gebeten: bis heute, 16. Oktober, auf der Homepage (www.bit.ly/was-ist-creapolis). Die Einwahldaten für die Veranstaltung werden dann per Mail geschickt. Für Kurzentschlossene wird der Link aber auch am Tag der Veranstaltung auf der Homepage zur Verfügung gestellt. red