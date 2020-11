Da die Vhs derzeit nicht in den schulischen EDV-Raum kann, soll für den Tageskurs "Präsentieren mit Power-Point - Crashkurs" am Samstag, 5. Dezember, ein eigener Laptop mit Power-Point (2010, 2013, 2016) mitgebracht werden. Es können einige Leih-Laptops zur Verfügung gestellt werden, das wird bei der Anmeldung abgeklärt. Der Kurs eignet sich für Schüler ab 15 Jahren und findet von 9.30 bis 16.30 Uhr in der Alten Volksschule in Hammelburg statt. Anmeldungen sind bis Freitag, 4. Dezember, 12 Uhr, möglich unter www.vhs-kisshab.de, Tel.: 09732/902 434. sek