Bei der Jahreshauptversammlung von 1000 Jahre Kronach e.V., die unter Beachtung der Corona-Vorgaben in der ehemaligen Synagoge stattfand, gab Vorsitzender Manfred Raum einen komprimierten Überblick über die Aktivitäten des zurückliegenden Jahreszeitraumes. Unterstützt wurde er dabei durch Bilder von den Ereignissen, die Dirk Eilers beisteuerte. Ein Schwerpunkt sei die Einrichtung der Räume in der Amtsgerichtsstraße, verbunden mit der Aufnahme der Cranach-Welten-Sammlung und der Gestaltung von Schaufenstern für die Öffentlichkeit.

Einen weiteren Cranach-Akzent habe man mit dem Vortrag von Prof. Andreas Tacke im Herbst gesetzt, der in Kooperation mit der Goethe-Gesellschaft Kronach durchgeführt worden sei. Mit Cranach werde man sich im Hinblick auf den 550. Geburtstag des berühmtesten Sohnes der Stadt Kronach im Jahr 2022 weiterhin intensiv beschäftigen. Zu bedauern sei nur, dass vorerst coronabedingt öffentliche Veranstaltungen dazu Probleme bereiteten, erklärte der Vorsitzende. So musste der in diesem Oktober geplante Cranach-Vortrag verschoben werden, soll aber, sobald es möglich ist, nachgeholt werden.

Die Organisation des Vortrags von Gregor Förtsch über die archäologischen Forschungen zur Frühzeit der Stadt Kronach, Weihnachtsmarkt-Teilnahme, Schaufenster-Aktionen, Ausflug nach Weimar und Probstzella waren weitere Schwerpunkte, wie vor allem auch die Produktion eines Hörbuchs zum Kinderbuch "Kronacher G'schichten". Im Homeoffice wurden nach Corona-Ausbruch Publikationen erarbeitet und die Zeitschrift im Sommer herausgegeben. Die Vorstandsarbeit sei natürlich erschwert, öffentliche Veranstaltungen bzw. Teilnahme an solchen nicht möglich, was insgesamt dem ehrenamtlichen Vereinsengagement schadet. Möglich war aber eine Aktion, die die Schulkinder der Lucas-Cranach-Schule zu den Sommerferien überraschte: In Kooperation mit Rotary Kronach wurde allen Schülern am Schuljahresende das Hörbuch überreicht, welches ja von Schülern gelesen worden ist. In kurzen Redebeiträgen dankten Karl. H. Fick und Zweiter Bürgermeister Michael Zwingmann der Vereinsführung für das Engagement.

Ein herausragender Baumeister

Mit einer eindrucksvollen Bildpräsentation über Leben und Wirken von Maximilian von Welsch überraschte stellvertretender Vorsitzender Dirk Eilers die Versammlung. Dieser erblickte im Jahr 1671 in Kronach das Licht der Welt, so dass im kommenden Jahr sein 350. Geburtstag zu feiern ist. Das war für Dirk Eilers ein Anlass, die bedeutendsten noch erhaltenen baulichen Anlagen, die von Welsch geschaffen oder geplant hat, aufzusuchen. Der Einblick in diesen Fundus machte die herausragende Bedeutung des Barockarchitekten und Festungsbaumeisters deutlich. Mit dem Thema wird sich 1000 Jahre Kronach deshalb auch im kommenden Jahr weiter befassen. red