Covid-Tests bei Laboklin

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat der Laboklin GmbH & Co. KG nun nochmals offiziell bescheinigt, dass das veterinärmedizinische Diagnostiklabor die Voraussetzungen zur Durchführung der SARS-CoV-2-Diagnostik beim Menschen mittels PCR-Untersuchung erfüllt. Somit führt Laboklin weiterhin Covid-Tests im Auftrag von Gesundheitsämtern und deren Vertragsärzten durch, heißt es in einer Pressemeldung. "Wir freuen uns, auch künftig unseren Beitrag bei der Bewältigung der Anforderungen, die die Pandemie an uns stellt, leisten zu können", so Laborinhaberin Dr. Elisabeth Müller. Es komme aber nicht nur auf Qualität bei der Diagnostik, sondern auch auf Schnelligkeit an, daher sei man stolz darauf, auch bei dieser Untersuchung in der Regel eine Durchlaufzeit von 24 Stunden einzuhalten. Durch die Bereitstellung von Testkapazitäten leistet Laboklin seit Beginn der Corona-Pandemie einen aktiven Beitrag zu deren Eindämmung, heißt es in der Meldung des Unternehmens weiter. red