Für den Landkreis Lichtenfels lauten die aktuellen Covid-19-Zahlen wie folgt: insgesamt Infizierte 865, Genesene 578, derzeit noch Infizierte 263, Verstorbene 24. Im Einzelnen: Altenkunstadt 30, Bad Staffelstein 22, Burgkunstadt 38, Ebensfeld 6, Hochstadt 16, Lichtenfels 55, Marktgraitz 9, Marktzeuln 7, Michelau 29, Redwitz 30, Weismain 21.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 182,5. Am 12. November lag sie bei 203,4. Weitere Infos sind unter www.lkr-lif.de nachzulesen.

Landrat Christian Meißner kommentiert die Lage: "Alleine am Donnerstag haben wir 35 Neuinfektionen im Landkreis. Das ist die zweithöchste Zahl an Neuinfektionen seit März diesen Jahres. Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen der Staatsregierung und handeln Sie verantwortungsbewusst!".

"Wenn sich eine Person aufgrund einer Covid-19-Infektion mit oder ohne Symptomatik oder aufgrund eines Risikokontaktes zu einer infizierten Person in häuslicher Quarantäne befand, gilt Folgendes: Nach Ende der häuslichen Quarantäne ist keine erneute Testung erforderlich; auch nicht für die Wiederzulassung in Kindergärten und Schulen. Lassen Sie sich oder Ihre Kinder (entgegen der Vorgaben des RKI) nach Ende der Quarantäne trotzdem noch einmal erneut abstreichen, und ist dieser Test positiv, so ist durch das Gesundheitsamt erneut eine zehntägige Quarantäne auszusprechen", informiert der Landrat.

Der Landkreis Lichtenfels hat zwei Corona-Teststellen. Die Teststelle des Gesundheitsamtes befindet sich am alten Klinikum in Lichtenfels. Seit September gibt es das bayerische Testzentrum des Landkreises in Burgkunstadt.

Seit Beginn der Pandemie hat das Gesundheitsamt die Bürger in der Liegenkrankenzufahrt (Notaufnahme) des alten Klinikums in Lichtenfels abgestrichen. Aufgrund des bevorstehenden Winters und der hohen Fallzahlen hat der Landkreis Lichtenfels die Abstrichstelle am alten Klinikum in Lichtenfels neu gestaltet und auch die Kapazität erweitert. Auf dem Vorplatz des alten Klinikums wurden Kurzparkplätze für angemeldeten Testpersonen eingerichtet. Der Abstrich erfolgt nun nicht mehr im "Drive-Through-Verfahren", sondern über zwei Fenster unter einem Vorzelt- ähnlich wie im Testzentrum in Burgkunstadt. Aktuell unterstützen hier die vier Bundeswehrsoldaten das Gesundheitsamt bei den Testungen. red