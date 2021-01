Gefährdungsbeurteilung Alle Arbeitgeber in Deutschland sind per Gesetz generell dazu verpflichtet, für ihre Mitarbeiter eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastung zu machen. Bei dieser systematischen Untersuchung würden Themen rund um die psychische Gesundheit, "die sonst eher mit spitzen Fingern angefasst werden", umfassend mit den Beschäftigten besprochen. Obwohl das so wichtig sei, machen nach Ansicht von Wirtschaftspsychologe Ulrich F. Schübel immer noch viel zu wenige Betriebe solche Gefährdungsbeurteilungen.

Verfahren Nach Darstellung des Bundesverbandes deutscher Psychologinnen und Psychologen gibt es für Unternehmen mehrere Möglichkeiten, die Gefährdungsbeurteilung umzusetzen. Spezielle Fragebögen dienten genauso dem Zweck wie moderierte Gruppenveranstaltungen oder die Analysen eigens dafür beauftragter Arbeitspsychologen.

Der Verband hilft nach eigenen Angaben Unternehmern bei der Umsetzung der Gefährdungsbeurteilungen und kann Experten vermitteln.

Infos: www.bdp-verband.de aug