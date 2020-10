Marion Krüger-Hundrup Corona mit seinen Regeln und Vorschriften geht zunehmend auf's Gemüt. Und offensichtlich auch auf's Gehirn. Wie sonst lässt sich erklären, dass Bamberger bar jeder Vernunft und Erfahrung wieder zu Hamstern mutieren? Dieses possierliche Tierchen hortet in seinen Backentaschen wenigstens Nahrung. Doch die Krone der Schöpfung sorgt sich nicht um die Kalorienzufuhr, sondern um das, was am Ende dabei herauskommen könnte. Und zwar womöglich im Übermaß. Denn nichts anderes wird im Weltkulturerbe derzeit so gehamstert wie Toilettenpapier. Mit verzücktem Lächeln - die Maske wird sofort nach dem Verlassen der Drogerien und Supermärkte abgenommen - tragen Männer wie Frauen gleich mehrere Großpackungen wie Jagdtrophäen nach Hause. Die Regale leeren sich so, wie sich die Därme vermeintlich entleeren könnten. Das scheint die größte Sorge all derer zu sein, die die Lungenkrankheit Corona mit Cholera verwechseln. Und die schon vergessen haben, dass es zu Beginn der Krise im Frühjahr schon einmal einen völlig überflüssigen Hype um besagtes Papier gegeben hat. Mit logischem Nachdenken darf aber auch jetzt nicht gerechnet werden. Ebenso wenig mit solidarischem Verhalten und Teilen mit anderen. Die Angst vor der "zweiten Welle" ist eben größer. Muss wohl zu Magenkrämpfen führen. Und zu Durchfall. Nur eben nicht zu einem kühlen Kopf. Aber der liegt ja auch weit entfernt von einem anderen Körperteil, in den so mancher getreten werden sollte. Damit er/sie aufwacht in einem Land, in dem die Lieferketten funktionieren. In dem die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen nicht gefährdet ist - und nicht war. Wobei es zugegebenermaßen strittig sein dürfte, ob ausgerechnet Toilettenpapier zu den überlebensnotwendigen Gütern gehört. Selbst in Corona-Zeiten wie diese.