Abstrichstelle Scheßlitz Sie befindet sich gegenüber der Juraklinik, Parkplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden. Die Öffnungszeiten für freiwillige Tests sind Montag, Mittwoch, Freitag von 8 bis 10 Uhr. Abstrichstelle Bamberg Am Sendelbach 15 werden Montag, Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr Wunschabstriche gemacht. Die Anfahrt erfolgt über "In der Südflur" und ist mit gelben Pfeilen ausgewiesen.

Wunsch-Abstriche In den beiden Abstrichstellen werden ausschließlich "Wunsch-Abstriche" durchgeführt. Der Patient stellt sich mit seiner Gesundheitskarte während der Öffnungszeiten selbst vor.

Schwerpunktpraxen Für symptomatische Patienten stehen die sechs Schwerpunkt-Praxen zur Verfügung:

Praxis Dr. Perona, Bamberg, Tel. 0951/29 95 230;

Praxis Dres. Rudel/Selder, Bamberg, Tel 0951/4 60 44;

Praxis Dr. Sadri, Hallstadt, Tel. 0951/70 03 91 80;

Praxis Dres. Armann/Fugmann/Jakubass, Memmelsdorf,Tel. 0951/96 43 410;

Praxis KiPraHi (nur für Kinder!), Hirschaid, Tel. 09543/84 030; Wolfram Wagner, Stegaurach, Tel. 0951-29195.

Erkrankte setzen sich mit ihrem Hausarzt bzw. mit der jeweiligen Schwerpunkt-Praxis telefonisch für eine Terminvereinbarung in Verbindung. red