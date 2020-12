Auch an den Weihnachtsfeiertagen und über den Jahreswechsel sind Corona-Testungen in Erlangen möglich. Das Corona-Testzentrum der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlangen-Höchstadt in der Parkplatzstraße auf dem Großparkplatz gegenüber des Parkhauses ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 24., 25. und 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr sowie von 28. bis 30. Dezember von 8 bis 16.30 Uhr. Wichtig: Testungen sind hier nur nach vorheriger Anmeldung unter der kostenlosen Hotline 0800/1440000 möglich (am 24. Dezember erreichbar von 8 bis 12 Uhr, vom 28. bis 30.Dezember regulär von 8 bis 18 Uhr). Personen, die bereits Symptome einer Atemwegsinfektion zeigen, müssen ihren Hausarzt für einen Abstrich kontaktieren und dürfen nicht zum Testzentrum kommen.

Darüber hinaus bieten das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) an den Weihnachtsfeiertagen ausschließlich für Besucher in Senioren-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen kostenlose Testungen an. Die Anmeldung zur Testung erfolgt über die Verwaltung der jeweiligen Einrichtung, die entsprechende Listen an die Teststellen weitergibt. Ohne einen Eintrag in der Anmeldeliste kann keine Testung vorgenommen werden. Die Testungen sind kostenlos.

Der BRK Kreisverband Erlangen-Höchstadt testet im Verwaltungsgebäude, Henri-Dunant-Str. 4, am Donnerstag, 24. Dezember, von 9 bis 12 Uhr und am Freitag, 25. Dezember, von 9 bis 11 Uhr. Das Angebot des ASB besteht im Testzentrum am Großparkplatz, Parkplatzstraße, am Samstag, 26. Dezember, von 9 bis 12 Uhr.

Auch bei der Weihnachtstestaktion gilt: Personen, die bereits Symptome einer Atemwegsinfektion zeigen, dürfen nicht zu den genannten Teststellen kommen. Eine Mund-Nase-Bedeckung muss getragen werden. red