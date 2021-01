Das wird richtig teuer, die Kasse der Kreisverwaltung freut sich indes: Rund 15 Personen haben am Mittwochabend an einer ordnungsgemäß angezeigten Versammlung zu Themen wie "Meinungsfreiheit/Impfzwang" teilgenommen. Von einem Großteil der Teilnehmer wurden die Corona-Regeln trotz Aufforderung der Polizei nicht eingehalten. Gegen 13 Personen wurden daher Bußgeldverfahren eingeleitet, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Gegen 19.20 Uhr stellte die Schweinfurter Polizei fest, dass die Versammlungsteilnehmer in der Lauringer Straße in Ballingshausen ohne Mund-Nase-Bedeckungen auf engem Raum beieinander standen. Die Beamten forderten die Anwesenden deutlich dazu auf, die Corona-Regeln einzuhalten. Insbesondere die Versammlungsleiterin zeigte sich uneinsichtig und zog es vor, die Versammlung gegen 20 Uhr und damit eine halbe Stunde vor dem geplanten Ende für beendet zu erklären. Gegen 13 Versammlungsteilnehmer, die weder Masken getragen noch Mindestabstände eingehalten hatten, wurden Bußgeldverfahren wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Die Vorgänge werden zur weiteren Entscheidung der Kreisverwaltungsbehörde vorgelegt. pol