"Alle Abfälle, die in den Haushalten von Verdachtsfällen oder von an Covid-19 erkrankten Personen anfallen, sind mit besonderer Sorgfalt über die Restmülltonne zu entsorgen", teilt der CEB mit.

Besondere Sorgfalt heißt: Es soll nichts lose in die Tonne geworfen werden, sondern alles muss in stabile Müllsäcke verpackt sein, die fest verknotet wurden. So soll gewährleistet werden, dass niemand, der mit de Tonne in Berührung kommt, sich ansteckt. Der Restmüll wird im Müllheizkraftwerk bei etwa 1000 Grad Celsius verbrannt.

Die Trennpflicht für Verpackungen aus Papier oder Kunststoff entfällt in Quarantäne-Haushalten. Alles muss in den grauen Restmüllbehälter geworfen werden. Ausnahme sind Glasverpackungen, die weiterhin über die Sammelcontainer abgegeben werden können. In allen anderen Haushalten gelten die gewohnten Regeln zur Mülltrennung weiter (Verpackungen in die Gelbe Tonne, Papier in die Papiertonne).

Sollten aufgrund der oben genannten Vorgehensweise Übermengen an Restmüll anfallen oder weitere Fragen zur Entsorgung von Covid-19-Müll entstehen, können sich die Betroffenen beim CEB unter der Telefonnummer 09561/749-5555 oder per E-Mail an info@ceb-coburg.de melden. red