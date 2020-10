Seit einem halben Jahr bestimmt die Corona-Pandemie das Leben in der evangelischen Kirche. In den Wochen des Lockdowns wurden keine Gottesdienste mit Gemeindebeteiligung gefeiert. Dies habe sich aus der Haltung von Demut und der Übung von Nächstenliebe gespeist, betonte Dekanin Stephanie Ott-Frühwald bei der Herbstsynode des Dekanatsbezirks Michelau in der Johanneskirche in Michelau. Mit den Beschränkungen habe die evangelische Kirche dazu beitragen wollen, dass die Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus gebremst wird, das deutsche Gesundheitssystem handlungsfähig bleibt und alle Erkrankten bestmöglich versorgt werden können. "Das ist gelungen, aber es war eine sehr schmerzhafte Erfahrung", stellte die Dekanin fest.

Dankbar zeigte sie sich dafür, dass Pfarrerinnen und Pfarrer mit den Kirchenvorständen neue Formen entwickelt haben, um die gute Botschaft von Gottes Liebe zu den Menschen zu bringen. Gottesdienste aus den Kirchen vor Ort könnten jetzt über das Internet in die Wohnzimmer der Menschen übertragen werden. Beschlüsse der kirchlichen Gremien seien mittlerweile auch dann rechtlich wirksam, wenn sie online getroffen werden. So habe die evangelische Kirche in allen Bereichen trotz Pandemie ein hohes Maß an Dienstleistungen für Ratsuchende erbringen können.

Schmerzlich vermisste Rituale

Vieles in der Pandemie Abgesagte lasse sich nicht nachholen oder durch virtuelle Formate ersetzen. Rituale wie Händeschütteln und Umarmungen, die den Zusammenhalt der Menschen ausdrücken, würden schmerzlich vermisst. Und so sei den Menschen bewusst geworden, wie wichtig und wertvoll persönliche Begegnungen sind.

Beim Blick auf personelle Veränderungen im Dekanat Michelau hob die Dekanin die Wahl von Lucia Herold aus Michelau als Vertreterin der Ehrenamtlichen in die Landessynode hervor. Im Bereich der Schulkindbetreuung bedauerte sie die Entscheidung, das Projekt eCn-Klasse ("extra-Chance nutzen") an der Johann-Puppert-Mittelschule einzustellen.

Zu den wichtigsten Vorhaben der evangelischen Landeskirche gehört die Landesstellenplanung 2020. Sie ist eine notwendige Reaktion auf den Mitgliederverlust von zehn Prozent in den letzten zehn Jahren und beinhaltet landeskirchenweit eine Kürzung der Pfarrerstellen um zehn Prozent. Wie in der Vergangenheit wird ein Seelsorger im Durchschnitt 1545 Gemeindemitglieder betreuen.

"Durch die geplanten Kürzungen rechnen wir im Dekanatsbezirk Michelau mit einem Verlust von mindestens zweieinhalb bis maximal vier Vollzeitstellen im Verkündigungsdienst", ließ die Dekanin wissen. An mehreren Stellen habe die Landesstellenplanung schon strukturelle Veränderungen in Gang gesetzt, berichtete Ott-Frühwald. Sie verwies auf die Pfarreibildungen der Kirchengemeinden Schney und Buch am Forst, der Kirchengemeinden Lahm und Gleußen mit Schottenstein und von Heilgersdorf mit Gemünda. Es gebe aber begründete Hoffnung, dass hier eine gute Basis für eine gute Zusammenarbeit in Zukunft gelegt wird. jhw