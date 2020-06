Corona-Pandemie hat das Anrufsammeltaxi lahmgelegt: Betrieb eingestellt

Fahrten mit dem Öffentlichen Personennahverkehr mit dem Smartphone zu bestellen ist eine bequeme und zeitgemäße Möglichkeit. In Coburg gibt es so etwas nicht, weil die bestehenden Dienste auf die Anforderungen in Ballungsgebieten und Großstädten ausgerichtet sind. Für Coburg müssten solche Angebote zunächst angepasst werden, erklärte Marita Nehring, ÖPNV-Beauftragte für Stadt und Landkreis Coburg, am Mittwoch bei der Sitzung des Planungs- und Bausenats. Man werde die Marktsituation und Entwicklung beobachten, lautete der Beschluss am Ende.

Der Stadtbus Coburg deckt zwischen 5 und 21 Uhr werktags das gesamte Stadtgebiet ab. Dabei wird bis 19.30 Uhr ein durchgehender 30-Minuten-Takt auf allen Linien angeboten. Die Linie 8, die den Festungsberg bedient, wird als Anruf-Linie im Zwei-Stunden-Takt gefahren.

Im Anschluss an das reguläre Linienangebot erfolgt die Abdeckung des Stadtgebiets durch das Anruf-Sammel-Taxi (AST), dessen stündliches Angebot an Bushaltestellen beginnt und am Ziel eine Haustürbedienung anbietet. Das AST ist ausschließlich telefonisch zu bestellen und wird Sonntag bis Donnerstag direkt über das Taxiunternehmen abgewickelt. An den Tagen mit den meisten Buchungen - freitags und samstags erfolgt etwa die Hälfte der Gesamtnachfrage - ist eine Zentrale bei der SÜC Bus und Aquaria GmbH besetzt. Aktuell verhandelt Coburg den Beitritt zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN).

Im letzten Jahr 11 829 Fahrgäste

Das Anrufsammeltaxi gibt es seit dem Jahr 2002 in Coburg. 2019 beförderte es 11 829 Fahrgäste (Vorjahr 10 173), die mit 9716 Fahrten (Vorjahr 8904) unterwegs waren. "Der Besetzungsgrad lag bei 1,2 Fahrgästen pro Fahrt", zitierte Marita Nehring aus dem Jahresbericht des AST.

Die Nachfrage wird sich in diesem Jahr pandemiebedingt deutlich ändern: Aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkungen ist der Betrieb aktuell bis auf weiteres eingestellt.

Die meistgenutzten Fahrscheinarten waren 2019 die Sechser-Karte (2435) und die Monatskarte (4306 Nutzungen). Einnahmen über Tarifverkäufe und den Komfortzuschlag sind in Höhe von 25 529 Euro erzielt worden. Damit sind die meisten Fahrgäste des AST Stammkunden des ÖPNV. Das Semesterticket wurde im vergangenen Jahr 1505-mal für Fahrten im AST eingesetzt (Vorjahr 1373).

Die SÜC beteiligt sich mit 20 000 Euro an den Kosten für das AST, die aus den Einnahmen für das Semesterticket verwendet werden.

Kostensteigerung um 3800 Euro

Niederfüllbach, Ahorn, Dörfles-Esbach und Lautertal beteiligten sich 2019 mit rund 17 600 Euro an den Gesamtkosten. Für die Stadt Coburg sind im Jahr 2019 Kosten von 28 800 Euro verblieben. Die Zunahme der Fahrten hat insgesamt zu einer Kostensteigerung um 3800 Euro im Vergleich zum Vorjahr geführt.

Nach den Worten von Marita Nehring sind die Fahrgäste mit dem Service zufrieden: "Die Zahl der Beschwerden ist gering."

Die Laufzeit des Anrufsammeltaxis ist bis 30. September 2022 genehmigt. cw