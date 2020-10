Christoph Böger Corona-Alarm in der Handball-Bayernliga! Lediglich ein Punktspiel fand am 1. Spieltag statt. Da ein Spieler der SG Regensburg positiv auf Corona getestet wurde, fiel auch die Partie des HSC 2000 Coburg II aus.

Trainer Ronny Göhl, der am Freitag kurzfristig, aber rechtzeitig von den "Adlern" informiert wurde, verfolgt die aktuelle Entwicklung mit großer Sorge: "Hoffentlich wird die Serie nicht zur Farce und es ziehen noch mehr Teams zurück."

Während sich nämlich der betroffene Regensburger Spieler in Quarantäne befindet und sich seine Mannschaftskameraden testen lassen müssen, hat ein anderer Bayernligist coronabedingt bereits Konsequenzen gezogen: Die Handballer des TSV Roßtal nehmen nicht am Spielbetrieb der Saison 2020/21 teil. Dort wurde nach kontroversen Diskussionen beschlossen, alle Mannschaften vom Spielbetrieb zurückzuziehen.

Die Verantwortlichen begründen ihren weitreichenden Beschluss unter anderem wie folgt: "Die umfangreichen Hygieneempfehlungen wurden zehn Tage und die Durchführungsbestimmungen drei Tage vor dem Saisonstart an die Vereine versendet. Dies ist durch ehrenamtliche Tätigkeit nicht seriös umzusetzen. Das überfordert alle, und die Haftung für alle Hygienebedingungen zu übernehmen, ist für Ehrenamtliche nicht möglich." Weiter heißt es aus Roßtal: "Anfragen und Bitten der Vereine wurden vom Verband ignoriert oder abgewimmelt. So kann die Zusammenarbeit zwischen einem Verband und seinen Vereinen in einer offenen Gesellschaft auch oder gerade in Pandemie-Zeiten nicht aussehen". Für die Abteilungsleitung sei es die schwerste Entscheidung gewesen, die jemals getroffen werden musste.

Ziehen noch mehr Klubs zurück?

Göhl hofft, dass eine solche weitreichende Entscheidung zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison die Ausnahme in der Bayernliga und auch für andere Ligen bleibt. Doch es halten sich in der Liga derzeit hartnäckige Gerüchte - wenn auch noch unbestätigt -, dass weitere Vereine über einen Komplett-Rückzug intern diskutieren.

Corona-Alarm herrscht auch beim TSV Friedberg. Dort sind derzeit gleich sechs Spieler mit dem Virus infiziert. Aus diesem Grund wurde die Partie gegen die DJK Waldbüttelbrunn abgesagt. Nach umfangreichen Tests und weiteren Erkrankungen ruhte zuletzt der Trainingsbetrieb beim TSV komplett. Wie es in Friedberg und in der Handball-Bayernliga generell weitergeht, scheint derzeit völlig offen.