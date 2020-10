Daphne de Luxe hat schon viele Spitznamen bekommen: Die Sängerin, Kabarettistin und Entertainerin wurde zur "Comedy-Walküre" gekürt und nennt sich selbstironisch "Barbie im XL-Format". Am Donnerstag, 22. Oktober, gastiert sie ab 20 Uhr in der NeuStadtHalle am Schloss in Neustadt an der Aisch.

Entgegen dem gängigen Schönheitsideal straft sie Weight Watchers und Fitnessgurus Lügen und beweist auf äußerst selbstironische Weise, dass auch eine Frau mit ein paar Kilos zu viel aussehen kann wie ein "de- Luxe-Modell".

Mal temperamentvoll, mal leise, spontan direkt, selbstironisch oder hintergründig - Daphne de Luxe nimmt sich vor allem selbst auf die Schippe und niemals zu ernst. Ihr Selbstanspruch: Sie bringt pures Leben auf die Bühne, nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und wickelt ihr Publikum mit einem kräftigen Schuss Authentizität um den kleinen Finger.

Hinter ihrem aktuellen Programmtitel "Comedy in Hülle Fülle" verbirgt sich ein Showkonzept aus Kabarett, Comedy, Live-Gesang und hautnahem Kontakt zum Publikum. Die Humoristin braut bei ihren Auftritten eine ganz persönliche Mischung aus Unterhaltung, Selbstironie, Tiefgang, Authentizität und Gesang.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass es vor Ort ein Hygienekonzept gibt. Eine Nasen-Mund-Bedeckung ist mitzubringen. red