Coburger Museumsnacht - Nacht der Kontraste kann heuer nicht stattfinden

Wer erinnert sich nicht gerne an das Flair in der Stadt, wenn man an Lichtinstallationen vorbeiflanieren konnte, wenn Schloss Ehrenburg bunt beleuchtet war und sich die Coburger Sehenswürdigkeiten in einem ganz anderen Licht präsentierten? Aber: Die über die Stadt- und Landkreisgrenzen Coburgs hinaus strahlende, bekannte Traditionsveranstaltung "Die Coburger Museumsnacht - die Nacht der Kontraste" findet in diesem Jahr leider nicht statt.

Das teilt die mit dem Eventmanagement beauftragte Agentur Streckenbach mit. Die anhaltende schwierige Lage im Umgang mit dem Coronavirus mache eine Absage von "Coburgs schönster Nacht" unumgänglich. Sich permanent ändernde Entwicklungen im Verlauf der Pandemie und die damit verbundenen Auflagen ließen es nicht zu, eine derartige Großveranstaltung seriös und sicher für die Besucher und alle Beteiligten zu planen und umzusetzen, heißt es in der Mitteilung.

Nicht leicht gefallen

Die Coburger Landesstiftung habe daher die Entscheidung zur kompletten Absage getroffen, erklärt Oli Schneider von der Agentur Streckenbach. Und er betont: Die Absage falle den Organisatoren nicht leicht.

"Gemeinsam schauen wir aber jetzt nach vorne und hoffen, im Jahr 2021 die Coburger Sehenswürdigkeiten und alle teilnehmenden Institutionen wieder in der gewohnten Atmosphäre präsentieren zu können.", ergänzt Norbert Tessmer, Vorsitzender der Coburger Landesstiftung.

Ein neuer Termin ist bereits in Planung, heißt es in der Mitteilung. Die nächste Coburger Museumsnacht findet, sofern die dann gültigen Regelungen es zulassen, traditionell am letzten Wochenende der bayerischen Sommerferien statt. Zum Vormerken: Das genaue Datum ist Samstag, 11. September 2021. red