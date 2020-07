Coburger Kultursommer

Laura Mann & Florian Berndt präsentieren "Ella - First Lady of Song" am Samstag, 1. August. Ella Fitzgerald gilt als Koryphäe des Jazz und als eine der besten Sängerinnen ihrer Zeit. Laura Mann (Gesang) und Florian Berndt (Gitarre) spielen und singen im Duo Ausschnitte aus ihrem bewegten Leben. Eine Hommage an "Mama Jazz", ihr Leben, die Zeit, in der sie lebte, und ihre Musik. Beginn ist um 18 Uhr am Kunstverein, Zugang über die Leopoldstraße. Tickets gibt es auf https://www.agentur-streckenbach.de/events. Foto: Streckenbach