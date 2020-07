Coburger im Mittelfeld

Seit Anfang Juli werden in Bayern wieder Laufwettbewerbe ohne Zuschauer und unter Einhaltung der Hygienevorschriften durchgeführt. So fand vor kurzem in Regensburg der Mittsommerlauf über 10 000 Meter statt. Es war klar, dass nach der langen Coronapause viele deutsche und bayerische Spitzenläuferinnen und -läufer dieses Wettkampfangebot nutzen. Die 91 Läuferinnen und Läufer wurden in vier Zeitläufen auf die Strecke geschickt. Mit Jürgen Wittmann, Patrick Weiler und Timo Gieck nutzten auch drei Läufer des TV 1848 Coburg die Gelegenheit ihre Form zu überprüfen. Die beste Zeit gelang dabei Jürgen Wittmann mit sehr guten 33:07 Minuten, womit er in der Gesamtrangliste 24. wurde. Knapp dahinter erreichte der mit Trainingsrückstand ins Rennen gegangene Patrick Weiler (27., 33:29) das Ziel. Timo Gieck gelang mit 35:53 Minuten (Platz 38) noch eine respektable Zeit. Gesamtsieger des Mittsommerlaufs wurde der favorisierte amtierende deutsche Crosslaufmeister Simon Boch von der LG Regensburg in 29:06 Minuten. Mario Wernsdörfer von der LG Bamberg lief als Zehnter noch in die Top Ten (29:40 Min.). wg