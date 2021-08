"Golf ist einfach ein Sport, bei dem man in jedem Alter Top-Leistungen erbringen kann", freute sich Coburgs Golf-Club-Präsident Andreas Höllein bei der Siegerehrung des Audi Quattro Cups.

Dieses Turnier wird deutschlandweit ausgetragen und seit Jahren auch im Golf-Club Coburg Schloss Tambach. Der Veranstalter hat für seine Turnier-Serie eine Besonderheit vorgesehen. Während übliche Golf-Turniere nach der absoluten Schlagzahl ausgewertet werden, gilt hier die so genannte Netto-Wertung. Die persönliche Spielstärke fließt in das Spielergebnis mit ein.

So ist es möglich, dass Spieler jeder Altersgruppe und Spielstärke aufs Siegertreppchen steigen können. In diesem Jahr gelang dies dem Ehepaar Annette und Klaus Kroek. Damit haben sie sich für das Deutschlandfinale Anfang September in Donaueschingen qualifiziert. Setzen sie sich auch dort durch, spielen sie um den Weltpokal. sk