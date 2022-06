Donnerstagabend, ein Motorradfahrer will von der Bundesstraße 4 auf die Autobahn 73 in Richtung Suhl abbiegen. Er fährt viel zu schnell in die Auffahrt, verliert die Kontrolle über seine Maschine, stürzt und wird dabei schwer verletzt. Ein schrecklicher Unfall mit einer schwer zu glaubenden Vorgeschichte.

Der 43 Jahre alte Mann aus Erfurt, der die Yamaha YZF 1000 R Thunderace fährt, ist gar nicht der Eigentümer. Er soll die Maschine nur überführen. Gekauft hat sie sein Freund, der an diesem Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr im Auto hinter ihm fährt. Der ebenfalls 43 Jahre alte Käufer hat seinen Freund auf die Maschine gelassen, obwohl der schon länger gar nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Der Mann im Auto hat allerdings ebenfalls keinen Führerschein. Er sieht, wie der Motorradfahrer stürzt und mit schwersten Verletzungen liegen bleibt. Er hält an. Doch als weitere Fahrzeuge anhalten, fährt er weiter, um einer Kontrolle zu entgehen.

Mehrere Polizeistreifen sind innerhalb kürzester Zeit vor Ort und leisteten dem Kradfahrer zusammen mit anderen Verkehrsteilnehmern Erste Hilfe. Als er in die Leitplanke krachte, wurde dem Mann ein Arm abgerissen. Die Yamaha wurde mehrere Meter weiter geschleudert und kam am rechten Fahrbahnrand auf der Seite liegend zum Stillstand. Nach erster Versorgung an der Unfallstelle durch Rettungsdienst und Notarzt wird der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Hier soll versucht werden, den abgerissenen Arm zu retten.

Spezialisten der Verkehrspolizeiinspektion Coburg führten zusammen mit Unterstützungskräften die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg stellten die Beamten das Motorrad sicher und ließen zu einem späteren Zeitpunkt eine Blutentnahme beim Unfallverursacher durchführen, um zu klären, ob er möglicherweise unter Drogeneinfluss stand.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen diverser Straftaten gegen beide Personen aufgenommen. Unter anderem geht es um den Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der unterlassenen Hilfeleistung. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. pol