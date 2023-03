Wolfgang Desombre

Der 15. Gesundheitstag lockte wieder viele Besucher ins Kongresshaus Rosengarten. Sie erlebten einen informativen und inspirierenden Tag rund um das Thema Gesundheit.

Die beiden Organisatoren, Jessica Heß und Rainer Falch, hatten zum wiederholten Mal für einen informativen und inspirierenden Tag rund um das Thema Gesundheit gesorgt. Gesundheit sei ein kostbares Gut, das uns oft erst bewusst werde, wenn wir sie verlieren. Deshalb sei es umso wichtiger, dass wir uns aktiv um unsere Gesundheit kümmern und uns regelmäßig darüber informieren, wie wir uns gesund halten können, sagte Coburgs Dritter Bürgermeister und Sozialreferent Can Aydin bei der Eröffnung des 15. Gesundheitstages . Hier im Kongresshaus finde nun schon der 15. Coburger Gesundheitstag statt.

Jessica Hess und Rainer Falch hätten auch dieses Jahr Experten aus verschiedensten Bereichen der Gesundheitsbranche versammelt, die sehr gern ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen würden. Der Sozialreferent dankte Jessica Hess und Rainer Falch für ihren unermüdlichen Einsatz für die Gesundheit der Menschen in der Region. Er sei überzeugt davon, dass die Besucherinnen und Besucher heute viele wertvolle Impulse und Anregungen für ein gesünderes Leben mitnehmen werden, betonte Can Aydin.

Die Angebote waren vielfältig: Für jeden geradelten Kilometer spendete die Sparkasse Coburg-Lichtenfels einen Euro an den Verein „Hilfe für Nachbarn Coburg “. Die Besucher waren aufgefordert, einige Kilometer zu radeln und etwas für ihre Gesundheit zu tun. Das erradelte Geld bleibe so in der Region, ergänzte Rainer Falch. Zu gewinnen gab es Eintrittskarten für Spiele des HSC Coburg , Gutscheine für die Therme Natur und Badminton, Tennis, Squash und Fitness im Sportland.

„Vom Schröpfen bis High-Tech

Auf einen Streifzug durch die Geschichte der Medizin nahm Ralph Mäffert, Innere Medizin, Gastroenterologie , Klinische Geriatrie, die Besucher mit. Über „Abnehmen und Gewichtsmanagement – Möglichkeiten und Grenzen von Bewegung“ informierte Diplom-Sportlehrer, Fitness- und Gesundheitstrainer und Leiter Sportland Coburg , Rainer Falch.

Seit 50 Jahren ist das Aquaria ein einzigartiges Erlebnisbad für Freizeit, Sport und Spaß in Coburg . Ob unter freiem Himmel oder in der überdachten Badewelt – die vielen verschiedenen Becken, Saunen und Wasserattraktionen machten die Faszination des Wassers seit 50 Jahren erlebbar, stellte Aquaria-Betriebsleiter Jörn Kirchner heraus. Demnach werden etwa drei Viertel der Wassermenge selbst gewonnen. Weiter betreibt die SÜC sieben Tiefbrunnen im Froschgrund nahe der Rödentaler Stadtteile Fischbach und Mittelberg.

Sport-Stacking fördert die Konzentration und Koordination, verbessert die Auge-Hand-Koordination und die Vernetzung beider Gehirnhälften. Waldtraut Deutschmann hat das Becherstapeln vor vielen Jahren in Coburg bekannt gemacht und ist auch heute noch von dem Sport überzeugt.

Die Diakoniestation Weitramsdorf-Seßlach bietet elf Betreuungsgruppen für Menschen, die an Demenz erkrankt sind an und einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen an, sagte die gerontologische Fachkraft Annette Kirchner.

Hörgeräte Geuter informierte über ein neues digitales Verfahren für die Ohrabformungen, das berührungslos innerhalb kürzester Zeit ein präzises 3D-Bild des Gehörgangs liefern kann.

Der Pflegestützpunkt der Stadt Coburg ist von Anfang an dabei und bietet eine kostenlose Beratung, umfassende Unterstützung, eine individuelle Hilfeplanung und alle Informationen zur Pflege.