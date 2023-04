Zentral statt dezentral

In der Coburger Innenstadt sollen bald 60 Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden. Bei der Stadt ist man über diese künftige Nutzung des Gebäudes nicht sehr glücklich. Das liege aber ausdrücklich nicht daran, wie betont wird, dass man geflüchteten Menschen nicht helfen wolle. Man hätte die Menschen für eine bessere Integration lieber dezentral untergebracht,

Geschäfts-Eröffnung im Mai

In der Spitalgasse verschwindet ein Leerstand: Bald eröffnet hier ein Geschäft für Genussprodukte wie besondere Gewürze, ausgewählte Soßen oder spezielle Öle.

Zuhause im Bahnhof

Wer ist der unbekannte Mann, der seit einigen Monaten im Coburger Bahnhof lebt? Wir haben mit ihm gesprochen.

Abschied und Neuanfang

Der Umzug das Landestheaters ins Globe wegen der anstehenden Generalsanierung hat mit der ersten LKW-Ladung begonnen - viele weitere werden folgen.

Kosten gehen durch die Decke

Wie teuer wird die geplante Generalsanierung des Landestheaters Coburg? Im Zuge einer Finanzierungsvereinbarung, die zwischen der Stadt Coburg und dem Freistaat Bayern verhandelt und "angepasst" wurde, liegen jetzt neue Zahlen auf dem Tisch.

Totschlagsprozess in Coburg

Prozessauftakt in Coburg: Der 29-jährige verheiratete Angeklagte K. soll eine Affäre mit der 28-Jährigen Natalia gehabt haben. Laut Anklageschrift hätten sich beide am 11. Mai 2022 in seiner Gartenlaube getroffen. Dort soll der Angeklagte Natalia getötet haben. Am ersten Prozesstag äußert sich der Angeklagte nun erstmals öffentlich zu den Tatvorwürfen und verliest ein Statement.

Drei Millionen weniger

Bad Rodach fehlen drei Millionen Euro in der Haushaltskasse. Jetzt wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Finanzen wieder auf solide Füße zu stellen.