Die trüben Wintermonate haben etwas zu bieten, wenn Hausgärten entsprechend vielfältig strukturiert sind. In naturnahen Gärten, in denen wilde Ecken toleriert werden, finden Wintersänger wie Rotkehlchen und Zaunkönig noch ein Auskommen und belohnen es, wenn das Umfeld passt, mit eindrucksvollen Winterkonzerten.

Der renommierte Vogelexperte Prof. Peter Berthold beschrieb in einem Interview mit Thomas Neder, Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege, einen naturnahen Garten so: „Der Garten sollte alle Schichten an Pflanzen haben, die bei uns vorkommen. Möglichst viele einjährige Pflanzen, die schnell blühen und möglichst viele Samen bilden und vor allem auch ganz viele sogenannte Unkräuter, die früher ganz viel auf den Feldern unterwegs waren. Wichtig sind dichte Sträucher , wo die Vögel darin nisten können, und solche, in denen sie viel Nahrung finden. Wichtig sind alle möglichen Bäume in unterschiedlichsten Schattierungen.“

Das Rotkehlchen wird in Gärten oft erstaunlich zutraulich und ist immer auf der Suche nach einem Wurm, wenn Gartenarbeiten anstehen. Männchen und Weibchen lassen sich kaum unterscheiden. Die leuchtend orange Brust findet man bei beiden Geschlechtern. Die Vögel suchen ihre Nahrung am Boden hüpfend. Diese besteht aus Spinnen, Insekten, Würmern und Schnecken. Im Herbst werden auch gerne Beeren angenommen. Überwinternde Rotkehlchen trifft man oft an Futterstellen mit Weichfutter. Den melancholischen Gesang mit perlenden Tönen und unterschiedlichem Tempo hört man meist in der Morgen- und Abenddämmerung.

Mit einer Körperlänge von nur neun bis zehn Zentimetern zählt der Zaunkönig zu den kleinsten europäischen Vögeln. Schon aufgrund seiner Winzigkeit ist er unverkennbar. Markant sind sein oft aufgestellter Schwanz und der lange spitze Schnabel. Auch der Zaunkönig liebt Gärten mit wilden Ecken, in denen er gerne mit seinem spitzen Schnabel nach Spinnen und Insekten aller Art sucht. Trotz seiner geringen Größe ist der Gesang des Zaunkönigs erstaunlich voll und laut.

Naturgärten gesucht

Kies, Schotter und Co. halten noch immer Einzug in den Gärten. Hierdurch schwinden im direkten Lebensumfeld des Menschen wichtige Lebensräume für Insekten, Vögel und Säugetiere in teils bedenklichem Ausmaß. Ein Gegenpol zu dieser Entwicklung ist die Idee der Zertifizierung von Naturgärten. Der Kreisverband Coburg für Gartenbau und Landespflege hat sich schon seit einigen Jahren der Initiative Gartenzertifizierung „Bayern blüht – Naturgarten“ angeschlossen und ermöglicht den Mitgliedern seiner Obst- und Gartenbauvereine , aber auch nicht organisierten Gartenfreunden, ihre Gärten durch ein fachkundiges Bewertungsteam als Naturgarten anerkennen zu lassen. Anmeldungen sind möglich bei der Geschäftsstelle des Kreisverbandes Coburg für Gartenbau und Landespflege am Landratsamt Coburg . TN