Die Round Table Comedy-Gala geht in das zehnte Jahr. Die Benefizveranstaltung findet am Donnerstag, 5. Januar 2023, im Kongresshaus Rosengarten statt. Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Wie der Veranstalter Round Table Coburg 151 mitteilt, erwartet das Publikum ein Feuerwerk der witzigen Abendunterhaltung. Ausgewählte Comedians , die sich sonst am liebsten in TV und Radio tummeln, reisen für einen guten Zweck nach Coburg . Diese Künstler sind Dr. Pop, Markus Barth, Christian Schulte-Loh und Stefan Danziger. Auch Marcelini & Oskar sind mit von der Partie. Sie moderieren nicht nur von der ersten Stunde an die Coburger Comedy-Gala, sie sind auch als Hund und Herrchen in Coburg bekannt wie ein bunter Hund. Die Einnahmen des Abends fließen laut Mitteilung komplett und ohne einen Cent Abzug in die Servicekasse des Round Table 151 Coburg .

Der Vorverkauf läuft über die Buchhandlung Riemann, Markt 9, in Coburg oder online auf coburger-comedy-gala.de. red